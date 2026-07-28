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В Башкирии медведь устроил погром на пасеке

В Мелеузовском районе медведь проник на территорию пасеки, где опрокинул ульи.

Источник: Пресс-служба минлесхоза РБ

Министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов сообщил, что инспекторы ведомства засняли инцидент во время регулярного патрулирования лесных угодий. Сотрудники министерства не только зафиксировали ущерб, но и смогли сделать видеозапись с медведем. На кадрах видно, как животное спокойно исследует территорию, хотя представители лесной охраны предупреждают: кажущаяся неуклюжесть медведя обманчива.

— В этом году лесные обитатели проявляют необычную активность, поэтому жителям и гостям региона рекомендуется быть особенно осторожными, — отметил министр.