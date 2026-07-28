Таежник Кулеш прошел маршрутом Усольцевых и сделал свой вывод о пропаже семьи

Опытный красноярский походник Алексей Кулеш лично сходил к скале Буратинка вероятным маршрутом пропавшей семьи Усольцевых. О результатах похода он рассказал в интервью aif.ru.
Как пояснил Кулеш, он прошел предположительно тем же маршрутом, чтобы ответить на вопрос: могут ли двое взрослых и пятилетний ребенок бесследно исчезнуть в тайге?
Вывод походник сделал однозначный: могут — и легко.
«Отвечая на вопрос, есть ли там где заблудиться, скажу прямо: да, безусловно… Без точной метки в навигаторе или хотя бы в телефоне вернуться обратно на ту же тропу непросто», — отметил Кулеш.
Главная же опасность, по словам таежника, начинается в двух километрах от скал, где нагромождены огромные валуны, поросшие мхом и лишайником, который скользит под ногой даже в сухую погоду.
Кулеш уверен, что именно там и находятся останки Усольцевых. Однако отыскать их будет очень непросто — в этом месте между глыб полно глубоких расщелин и ниш. Усольцевы могли туда упасть или спустились сами, а затем не смогли выбраться наружу. Любые следы же моментально скрывает трава и мох.
Что касается мобильной связи, то, как убедился Кулеш, она ловит непосредственно на верхах скал.
Таежник назвал только один способ найти останки семьи — растянуться в цепочку на расстоянии двух-трех метров друг от друга и прочесать таким гребнем местность.
«В противном случае вы запросто пройдете мимо лежащих в глубокой расщелине вещей или останков и просто не увидите их из-за рельефа», — указал Кулеш.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября прошлого года, когда отправились в поход к горе Буратинка. С тех пор о них ничего не известно.
Выдвигались различные версии исчезновения семьи, однако Следственный комитет считает единственной наиболее вероятной причиной пропажи несчастный случай.