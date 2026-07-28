Таежник Кулеш прошел маршрутом Усольцевых и сделал свой вывод о пропаже семьи

Кулеш уверен, что именно там и находятся останки Усольцевых. Однако отыскать их будет очень непросто — в этом месте между глыб полно глубоких расщелин и ниш. Усольцевы могли туда упасть или спустились сами, а затем не смогли выбраться наружу. Любые следы же моментально скрывает трава и мох.