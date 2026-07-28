В Лаишевском районе водитель уснул за рулем, погибла 85-летняя пассажирка

Прокуратура Казани передала в суд дело 64-летнего мужчины. Его обвиняют в том, что он нарушил правила дорожного движения, и из-за этого погиб человек.
Авария случилась 26 мая 2024 года в селе Столбище Лаишевского района на улице Советской. Водитель автомобиля HYUNDAI SOLARIS сильно устал и заснул за рулём. Он потерял управление, машина выехала на тротуар, съехала в кювет и перевернулась.
В результате 85-летняя женщина, которая ехала в машине пассажиркой, получила тяжёлые травмы и скончалась. Ещё одна пассажирка пострадала — ей нанесли вред здоровью средней тяжести.
Теперь дело рассмотрит Лаишевский районный суд Татарстана.
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