Воронежские полицейские изъяли 60 кг марихуаны у семейной пары и их сообщника

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Задержаны трое ранее судимых жителей региона: 40-летний мужчина и его 37-летняя супруга из Новоусманского района, а также 53-летний воронежец. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 28 июля.