Более полусотни обвиняемых: суд вынес приговор по громкому делу аферистов

Минский городской суд во вторник рассмотрел уголовное дело, которое было возбуждено в отношении 15 руководителей и 39 участников структурных подразделений международной преступной организации. Как следует из материалов дела, офисы преступной сети, действовавшей по схеме мошеннических кол-центров, находились в Минске, Москве и Бишкеке, имели одинаковую структуру и функционал.
По данным следствия, фигуранты размещали в интернете информацию с предложениями легкого дохода. Для этого пользователям нужно было инвестировать собственные сбережения в разные финансовые проекты.
«С заинтересованными гражданами под видом менеджеров связывались участники организованных преступных групп, которые входили в преступную организацию. Они убеждали потерпевших переводить деньги на подконтрольные им счета», — пояснили в пресс-службе Верховного суда.
Для прикрытия преступной деятельности, обвиняемые регистрировали фирмы, специализирующиеся на оказании рекламных услуг. На деле же там была организована работа мошеннических кол-центров.
Также в реальности ни один из проектов, в которые предлагалось вложить средства, не существовал. Однако, как показало следствие, большинство обманутых людей не осознавали рисков и легко поддавались на интернет-рекламу и уговоры брокеров, таким образом навсегда лишаясь своих денег.
Объем материалов уголовного дела превысил 300 томов, а суммарный размер ущерба оказался более двух миллионов рублей.
В ходе суда были допрошены все обвиняемые — 54 человека, а также более 150 свидетелей и потерпевших.
Минский городской суд признал вину всех обвиняемых в руководстве структурными подразделениями преступной сети, участии в ее деятельности и мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, совершенном организованной группой.
15 человек из числа руководителей мошеннической сети получили тюремные сроки от шести до 11 лет 6 месяцев, а также штрафы в размере от 1000 до 10000 базовых величин.
Остальным участникам преступной организации, которые оказались на скамье подсудимых, вынесены приговоры от 3,3 года до 7,6 года лишения свободы. Им также придется выплатить штрафы в размере от 600 до 4000 базовых величин.
Суд также удовлетворил иски потерпевших о материальной компенсации морального вреда и о взыскании имущественного вреда.
В пресс-службе Верховного суда уточнили, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.