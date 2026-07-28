Более полусотни обвиняемых: суд вынес приговор по громкому делу аферистов

Также в реальности ни один из проектов, в которые предлагалось вложить средства, не существовал. Однако, как показало следствие, большинство обманутых людей не осознавали рисков и легко поддавались на интернет-рекламу и уговоры брокеров, таким образом навсегда лишаясь своих денег.