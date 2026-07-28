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МЧС: за сутки на водоемах Пермского края утонули три человека

Все погибшие купались в несанкционированных местах.

Три человека погибли на воде в Прикамье за сутки. За прошедшие сутки на водных объектах Пермского края зафиксировано три несчастных случая со смертельным исходом. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

Трагедии произошли в трех разных муниципалитетах региона. Несчастные случаи зарегистрированы на реке Сюзьве в Нытвенском округе, на реке Каме в Пермском округе и на пруду около деревни Ивановка в Кунгурском округе. Все погибшие купались в несанкционированных и специально не оборудованных местах.

В ведомстве напоминают жителям Прикамья о строгом соблюдении правил безопасности. Категорически запрещено заходить в воду в нетрезвом состоянии, а также в уставшем или перегревшемся виде. Отдыхающим необходимо выбирать только официальные пляжи, использовать спасательные жилеты и ни в коем случае не оставлять детей у воды без присмотра.

Напомним, из реки в Пермском крае достали тело мужчины. В тот же день нашли тело утонувшей женщины.

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