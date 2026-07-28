МЧС: за сутки на водоемах Пермского края утонули три человека

В ведомстве напоминают жителям Прикамья о строгом соблюдении правил безопасности. Категорически запрещено заходить в воду в нетрезвом состоянии, а также в уставшем или перегревшемся виде. Отдыхающим необходимо выбирать только официальные пляжи, использовать спасательные жилеты и ни в коем случае не оставлять детей у воды без присмотра.