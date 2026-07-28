Два человека погибли в огненном ДТП с бензовозами под Волгоградом

В Волгоградской области столкнулись два бензовоза, в результате чего произошел пожар. Погибли оба водителя, сообщили в ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло в 13:50 на 607 км Федеральной автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе.
— Водитель, управляя грузовой автомашиной «Вольво», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движение, где совершил столкновение с грузовой автомашиной «Ситрак», двигавшейся навстречу, вследствие чего произошло возгорание транспортных средств, — такую предварительную информацию об обстоятельствах ДТП озвучили в Главке полиции.
Водители грузовиков скончались до прибытия медиков на место происшествия. В настоящее время здесь работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа. Из-за случившегося на участке трассы Р-228 образовалась 3-километровая пробка.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.