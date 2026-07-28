Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в огненном ДТП с бензовозами под Волгоградом

В Волгоградской области столкнулись два бензовоза, в результате чего произошел пожар. Погибли.

В Волгоградской области столкнулись два бензовоза, в результате чего произошел пожар. Погибли оба водителя, сообщили в ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло в 13:50 на 607 км Федеральной автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе.

— Водитель, управляя грузовой автомашиной «Вольво», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движение, где совершил столкновение с грузовой автомашиной «Ситрак», двигавшейся навстречу, вследствие чего произошло возгорание транспортных средств, — такую предварительную информацию об обстоятельствах ДТП озвучили в Главке полиции.

Водители грузовиков скончались до прибытия медиков на место происшествия. В настоящее время здесь работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа. Из-за случившегося на участке трассы Р-228 образовалась 3-километровая пробка.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.