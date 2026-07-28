Переползавший дорогу в Казани мужчина попал под колеса авто и умер

ДТП произошло 26 июля примерно в 10 часов вечера напротив дома № 16 по улице Мавлютова. Судя по опубликованному ГАИ видео, мужчина переползал дорогу. В этот момент его сбила легковушка Geely, за рулем которой находилась 47-летняя женщина, имеющая 26-летний водительский стаж, уточнили в Госавтоинспекции. В результате происшествия пострадавший получил множественные травмы и был госпитализирован.