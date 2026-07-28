13-летний подросток пытался поджечь школу в воронежском поселке Отрадное

Как сообщила официальный представитель ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова, кадры, на которых неизвестный перекидывает через ограждение школы в поселке Отрадное воспламеняющийся предмет, были обнаружены в ходе мониторинга соцсетей и СМИ.