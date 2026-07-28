При теракте в Берлине пострадал 31 человек

Немецкие правоохранительные органы классифицировали данный наезд как террористический акт, совершенный на почве исламизма. Расследование дела передано федеральной прокуратуре ФРГ. Основной подозреваемый, 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля в ходе операции по его задержанию, проведенной полицией в берлинском районе Шандау. Как сообщила 28 июля газета Bild, на мобильном телефоне подозреваемого было найдено видео, в котором он называет себя сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.