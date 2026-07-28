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При теракте в Берлине пострадал 31 человек

По данным агентства DPA, которое ссылается на бургомистра Берлина Кая Вегнера, в результате теракта в центре немецкой столицы 25 июля пострадали более 30 человек.

Источник: Reuters

В заявлении Вегнера, сделанном на пресс-конференции, указывается: «В результате исламистского теракта … в Берлине, приведшего к гибели одного человека, по официальным данным, пострадал 31 человек».

Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщал об одном погибшем и 29 пострадавших.

Инцидент произошел 25 июля в районе парка Тиргартен, где в тот момент проходило массовое мероприятие. Водитель, управлявший белым минивэном, совершил наезд на толпу, после чего столкнулся с деревом и покинул место происшествия.

Немецкие правоохранительные органы классифицировали данный наезд как террористический акт, совершенный на почве исламизма. Расследование дела передано федеральной прокуратуре ФРГ. Основной подозреваемый, 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля в ходе операции по его задержанию, проведенной полицией в берлинском районе Шандау. Как сообщила 28 июля газета Bild, на мобильном телефоне подозреваемого было найдено видео, в котором он называет себя сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.