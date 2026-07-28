В Нижнем Новгороде прокуратура добилась выплаты зарплаты 39 работникам на 4,8 млн рублей

Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Нижегородское машиностроительное предприятие», занимающемся производством строительных металлических конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
В ходе проверки установлено, что 39 работникам не выплачивали заработную плату за январь 2026 года на общую сумму свыше 4,8 млн рублей. Для восстановления нарушенных прав прокуратура внесла представление директору предприятия и привлекла его к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства.
В результате принятых мер задолженность перед сотрудниками полностью погашена.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в Сергаче из-за невыплаты зарплаты.