В Нижнем Новгороде прокуратура добилась выплаты зарплаты 39 работникам на 4,8 млн рублей

В ходе проверки установлено, что 39 работникам не выплачивали заработную плату за январь 2026 года на общую сумму свыше 4,8 млн рублей. Для восстановления нарушенных прав прокуратура внесла представление директору предприятия и привлекла его к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства.