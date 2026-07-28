Бастрыкин ждет отчета о проверке блогера на реабилитацию нацизма за выходку на Мамаевом кургане

Отметим, что также выходка очередного блогера стала толчком для творчества местных жителей. Один из волгогардцев в стиле известного баснописца Ивана Крылова сочинил свое произведение о мартышке, козле, сороке-стрекотунье и осле, в образе которых угадываются блогеры, которые когда-то использовали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в качестве площадки для хайпа. Поведение блогера прокомментировал и волгоградский общественник.