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Снимавшая порчу за 150 000 рублей белоруска получила шесть лет колонии

Белоруска, снимавшая порчу за 150 000 рублей, получила шесть лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Быхова под видом снятия порчи и венца безбрачия выманила у земляков 150 тысяч белорусских рублей. Что решил суд, рассказали в прокуратуре Могилевской области.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Быхове женщина продала квартиру матери и набрала кредитов, чтобы снять родовое проклятие, потому что верила — «три порчи, три гроба ей будет».

Правоохранители установили, что все эти «проклятья» сулила белоруске другая жительница Быхова. Фигурантка с декабря 2024 по сентябрь 2025 года прибегала к психологическим манипуляциям и вводила в заблуждение доверчивых граждан. Мошенница выдумывала различного рода «венцы безбрачия» и порчи, чтобы потом за деньги проводить фиктивные обряды по снятию проклятий и уверять жертв, что они смогут вернуть долги.

Своими манипуляциям обвиняемая обманула пять горожан, которые отдали мнимой ясновидящей в сумме более 150 тысяч рублей.

Суд признал фигурантку виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к шести годам исправительной колонии в условиях общего режима и штрафу 200 базовых величин (9000 рублей в июле 2026 года).

Обвиняемая свою вину не признала, с приговором не согласилась и подавала апелляционную жалобу. Однако апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Могилевского областного суда приговор суда первой инстанции был оставлен без изменений.