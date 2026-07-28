Закопанный труп в мешке обнаружили полицейские в Нижегородской области

Всё началось с обращения в полицию 72‑летней женщины: она заявила о пропаже сына — мужчина несколько дней не выходил на связь. В ходе оперативно‑розыскных мероприятий стражи порядка нашли тело пропавшего: его обнаружили на границе земельного участка — завёрнутым в мешок и закопанным в землю. На теле зафиксировали колото‑резаную рану в области шеи.