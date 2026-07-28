Закопанный труп в мешке обнаружили полицейские в Нижегородской области

В Гагинском районе Нижегородской области правоохранители задержали пожилого мужчину по подозрению в убийстве. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Всё началось с обращения в полицию 72‑летней женщины: она заявила о пропаже сына — мужчина несколько дней не выходил на связь. В ходе оперативно‑розыскных мероприятий стражи порядка нашли тело пропавшего: его обнаружили на границе земельного участка — завёрнутым в мешок и закопанным в землю. На теле зафиксировали колото‑резаную рану в области шеи.
По подозрению в преступлении задержан 78‑летний пенсионер. В ходе беседы со следователями он признался, что во время ссоры нанёс оппоненту удар ножом — тот скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина завернул тело в мешок и захоронил на своём участке.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.
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