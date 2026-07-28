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Жительница Крыма, зарезавшая подругу, оспаривает принудительное лечение

Подозреваемой надели наручники прямо в университетском общежитии.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Крыма, зарезавшая подругу, оспаривает принудительное лечение, сообщает «КП-Крым».

Напомним, 18-летняя Руслана и 19-летняя Алиса (имя изменено — прим. ред) познакомились в Краснодаре, куда одна переехала с мамой, а вторая поступила в медицинский университет. 31 октября 2025 года девушки отмечали день рождения Алисы в квартире матери Русланы. Через несколько часов именинница покинула жилье, оставив подругу умирать.

Согласно заключению судмедэкспертов, смерть Русланы наступила от множественных колото-резанных ранений.

Подозреваемую задержали в университетском общежитии. На следственном эксперименте Алиса вела себя хладнокровно: по ее словам, она нанесла удары, когда подруга уснула, включив в наушниках музыку для храбрости.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, за которое грозит до 15 лет лишения свободы.

Однако спустя девять месяцев дело направлено в суд с ходатайством о применении принудительной меры медицинского характера. Если экспертиза признает Алису невменяемой, уголовная ответственность не наступит — после лечения ее выпустят. Сама крымчанка настаивает на своей вменяемости и уже неоднократно безуспешно обжаловала постановление о направлении в психиатрическую клинику до выхода из болезненного состояния.

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