Жительница Крыма, зарезавшая подругу, оспаривает принудительное лечение

Однако спустя девять месяцев дело направлено в суд с ходатайством о применении принудительной меры медицинского характера. Если экспертиза признает Алису невменяемой, уголовная ответственность не наступит — после лечения ее выпустят. Сама крымчанка настаивает на своей вменяемости и уже неоднократно безуспешно обжаловала постановление о направлении в психиатрическую клинику до выхода из болезненного состояния.