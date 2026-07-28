Выяснилось, кто бросил полыхающий предмет за забор школы под Воронежем

Напомним, что инцидент произошёл накануне утром. Действия поджигателя, на котором была надета чёрная куртка с капюшоном, попали в объективы камер видеонаблюдения. Подросток, подойдя к забору школы, перекинул через него воспламеняющийся предмет. После этого несовершеннолетний убежал с места происшествия. Предварительно, серьёзного ущерба пожар не нанёс.