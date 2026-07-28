Выяснилось, кто бросил полыхающий предмет за забор школы под Воронежем

Сотрудники полиции установили личность поджигателя детской площадки на территории школы в посёлке Отрадное Воронежской области. Им оказался 13-летний житель Новоусманского района. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России во вторник, 28 июля.
Напомним, что инцидент произошёл накануне утром. Действия поджигателя, на котором была надета чёрная куртка с капюшоном, попали в объективы камер видеонаблюдения. Подросток, подойдя к забору школы, перекинул через него воспламеняющийся предмет. После этого несовершеннолетний убежал с места происшествия. Предварительно, серьёзного ущерба пожар не нанёс.
Поджигатель объяснил свои действия детской шалостью.
По факту поджога проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.