Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, кто бросил полыхающий предмет за забор школы под Воронежем

Злоумышленником оказался несовершеннолетний.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники полиции установили личность поджигателя детской площадки на территории школы в посёлке Отрадное Воронежской области. Им оказался 13-летний житель Новоусманского района. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России во вторник, 28 июля.

Напомним, что инцидент произошёл накануне утром. Действия поджигателя, на котором была надета чёрная куртка с капюшоном, попали в объективы камер видеонаблюдения. Подросток, подойдя к забору школы, перекинул через него воспламеняющийся предмет. После этого несовершеннолетний убежал с места происшествия. Предварительно, серьёзного ущерба пожар не нанёс.

Поджигатель объяснил свои действия детской шалостью.

По факту поджога проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше