Экс-замглавы МВД Дагестана получил 15 лет колонии за взятки

Кроме того, Исмаилов и Абдулгапуров задействовали служебный ресурс, чтобы вернуть 100 миллионов рублей, выданных ими местному предпринимателю на покупку оборудования для майнинга криптовалюты. Когда тот не выполнил обязательства, в отношении него возбудили дело об особо крупном мошенничестве. После того как бизнесмен вернул деньги, статью переквалифицировали на более мягкую, и он отделался штрафом.