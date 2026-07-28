Экс-замглавы МВД Дагестана получил 15 лет колонии за взятки

Перовский районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра внутренних дел Дагестана — начальника следственного управления Руфата Исмаилова к 15 годам колонии строгого режима. Его бывший заместитель Далгат Абдулгапуров получил 12 лет лишения свободы. Они признаны виновными в получении взяток и превышении должностных полномочий, сообщает «Коммерсантъ».
Суд также обязал осужденных выплатить крупные штрафы: Исмаилову назначено наказание в виде 51 млн рублей, Абдулгапурову — 50,5 млн рублей. Еще пять фигурантов уголовного дела, среди которых бывшие следователи дагестанского МВД, получили от 7 до 9 лет лишения свободы.
Офицеры юстиции были задержаны в Дагестане и доставлены в Москву в ноябре 2023 года. Как установило следствие, фигуранты систематически получали денежные вознаграждения за незаконные решения по уголовным делам. В частности, им передали 300 тысяч рублей за отказ от уголовного преследования по факту незаконного строительства жилого дома в Махачкале и 1 миллион рублей за закрытие дела о хищении 30 миллионов рублей материнского капитала.
Кроме того, Исмаилов и Абдулгапуров задействовали служебный ресурс, чтобы вернуть 100 миллионов рублей, выданных ими местному предпринимателю на покупку оборудования для майнинга криптовалюты. Когда тот не выполнил обязательства, в отношении него возбудили дело об особо крупном мошенничестве. После того как бизнесмен вернул деньги, статью переквалифицировали на более мягкую, и он отделался штрафом.