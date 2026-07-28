В Пермском крае за прошедшие сутки утонули три человека

По данным краевого ГУ МЧС России, за прошедшие сутки на водных объектах Прикамья произошло три несчастных случая. Люди утонули в Нытвенском округе на реке Сюзьва, в Пермском округе — на реке Кама, в Кунгурском округе — на пруду у деревни Ивановка. Все трагедии случились в несанкционированных местах для купания.