Полиция задержала водителей за блокировку паромной переправы на Ольхон

Напомним, утром местные жители перекрыли подъезд к терминалу, из-за чего все три парома не могли курсировать. После вмешательства полиции движение удалось восстановить, и к полудню переправа заработала в штатном режиме. Сейчас со всеми задержанными работают полицейские, продолжается всестороннее разбирательство.