Полиция задержала водителей за блокировку паромной переправы на Ольхон

Полицейские установили личности и доставили в отдел водителей, которые утром 28 июля заблокировали паромную переправу «МРС — Ольхон». Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, на предполагаемого организатора составили протокол за блокирование транспортных коммуникаций, еще 13 человек оформили за нарушения по линии Госавтоинспекции.
Напомним, утром местные жители перекрыли подъезд к терминалу, из-за чего все три парома не могли курсировать. После вмешательства полиции движение удалось восстановить, и к полудню переправа заработала в штатном режиме. Сейчас со всеми задержанными работают полицейские, продолжается всестороннее разбирательство.