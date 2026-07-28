Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция задержала водителей за блокировку паромной переправы на Ольхон

На предполагаемого организатора составили протокол за блокирование транспортных коммуникаций.

Источник: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские установили личности и доставили в отдел водителей, которые утром 28 июля заблокировали паромную переправу «МРС — Ольхон». Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, на предполагаемого организатора составили протокол за блокирование транспортных коммуникаций, еще 13 человек оформили за нарушения по линии Госавтоинспекции.

Напомним, утром местные жители перекрыли подъезд к терминалу, из-за чего все три парома не могли курсировать. После вмешательства полиции движение удалось восстановить, и к полудню переправа заработала в штатном режиме. Сейчас со всеми задержанными работают полицейские, продолжается всестороннее разбирательство.