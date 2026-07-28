Нижегородская Гострудинспекция расследует несчастный случай с проводником сопровождения

Начато расследование сокрытого несчастного случая с проводником сопровождения ООО «Трансферт». Об этом сообщается в макс-канале Гострудинспекции в Нижегородской области.
Несчастный случай с проводником сопровождения произошел вечером 24 июля, когда он упал в яму на железнодорожной станции и ударился о бетонную плиту. В результате работник получил закрытый перелом ребра и другие травмы. Полученные повреждения отнесены к тяжелым производственным травмам.
Отметим, что извещение от работодателя о несчастном случае на производстве не поступило в законные сроки. Это является нарушением закона.
«Предстоит выяснить круг ответственных должностных лиц, допустивших нарушение норм охраны труда, начали расследование сокрытого несчастного случая на производстве с проводником сопровождения ООО “Трансферт”. Работодатель не известил Гострудинспекцию о происшедшем случае», — прокомментировал руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес.
Ранее сообщалось, что шесть извещений о несчастных случаях поступило в нижегородскую Гострудинспекцию за минувшую неделю.