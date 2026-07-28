Нижегородская Гострудинспекция расследует несчастный случай с проводником сопровождения

Несчастный случай с проводником сопровождения произошел вечером 24 июля, когда он упал в яму на железнодорожной станции и ударился о бетонную плиту. В результате работник получил закрытый перелом ребра и другие травмы. Полученные повреждения отнесены к тяжелым производственным травмам.