В Керчи при атаке ВСУ на дом пострадали четыре человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. ВСУ атаковали частный жилой дом в городе Керчи Республики Крым, пострадала семья из четырех человек, среди них один ребенок. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в Telegram-канале.
«Враг атаковал беспилотником частное домовладение в Керчи. Пострадала целая семья. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы», — говорится в сообщении.
Крючков также сообщил, что при атаке ВСУ пострадали еще два человека.
Помощница главы Крыма Ольга Курлаева в Telegram-канале уточнила, что при ударе пострадал девятилетний мальчик. Он в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Медики оценили состояние троих взрослых, пострадавших при атаке, как средней степени тяжести.
«Трое взрослых получили осколочные ранения средней тяжести, они находятся в стационаре. Еще двоим госпитализация не потребовалась», — написала Курлаева.