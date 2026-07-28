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Житель Пинского района погиб при взрыве старого боеприпаса

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Мужчина погиб в результате детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Пинском районе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Источник: УГКСЭ по Брестской области

Там уточнили, что инцидент произошел 26 июля в агрогородке Парохонск. 28-летний местный житель увлекался поиском артефактов времен Великой Отечественной войны. Особый интерес он проявлял к взрывоопасным предметам. Опасные находки мужчина незаконно переносил к себе во двор.

По сообщению СК, соседи рассказали, что в тот день они слышали звуки ударов по металлу со стороны двора погибшего. Затем раздался взрыв, очевидцы обнаружили тело соседа с травмами.

«На его теле имелись телесные повреждения, характерные для минно-взрывной травмы», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что от полученных травм сельчанин скончался на месте происшествия.

Кроме осколков взорвавшегося боеприпаса следственно-оперативная группа в ходе осмотра территории обнаружили гильзы и компоненты других, неразорвавшихся, мин.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Пинского межрайотдела СК. Назначены экспертные исследования для того, чтобы установить тип взрывного устройства и механизм его срабатывания.

Следователи напоминают, что незаконная деятельность «черных копателей» несет прямую угрозу не только их жизни. Любое механическое воздействие (попытка очистки, распила или разбора) боеприпасов, долго пролежавших в земле, приводит к неминуемой детонации.