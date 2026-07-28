Житель Пинского района погиб при взрыве старого боеприпаса

Там уточнили, что инцидент произошел 26 июля в агрогородке Парохонск. 28-летний местный житель увлекался поиском артефактов времен Великой Отечественной войны. Особый интерес он проявлял к взрывоопасным предметам. Опасные находки мужчина незаконно переносил к себе во двор.
По сообщению СК, соседи рассказали, что в тот день они слышали звуки ударов по металлу со стороны двора погибшего. Затем раздался взрыв, очевидцы обнаружили тело соседа с травмами.
«На его теле имелись телесные повреждения, характерные для минно-взрывной травмы», — говорится в сообщении.
В СК добавили, что от полученных травм сельчанин скончался на месте происшествия.
Кроме осколков взорвавшегося боеприпаса следственно-оперативная группа в ходе осмотра территории обнаружили гильзы и компоненты других, неразорвавшихся, мин.
Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Пинского межрайотдела СК. Назначены экспертные исследования для того, чтобы установить тип взрывного устройства и механизм его срабатывания.
Следователи напоминают, что незаконная деятельность «черных копателей» несет прямую угрозу не только их жизни. Любое механическое воздействие (попытка очистки, распила или разбора) боеприпасов, долго пролежавших в земле, приводит к неминуемой детонации.