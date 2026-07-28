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CCTV: число жертв оползня на юго-западе Китая выросло до 41

Количество погибших в результате схода оползня в районе Чунцина на юго-западе КНР выросло до 41. В уезде Пэншуй продолжаются круглосуточные поисково-спасательные работы на месте обрушения горного склона, произошедшего 17 июля.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Количество жертв масштабного оползня в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая увеличилось до 41. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Ранее официальные службы информировали об 11 погибших и 50 гражданах, числившихся пропавшими без вести.

Инцидент произошел 17 июля, когда около 18 тысяч кубометров горной породы внезапно обрушились на жилые кварталы в районе Ханьцзя. Китайские эксперты классифицировали катастрофу как «высотный обвал», отличающийся особой внезапностью и разрушительной силой.

В ответ на ЧП председатель КНР Си Цзиньпин дал экстренные указания, потребовав «организовать спасательные работы, предотвратить вторичные катастрофы и усилить мониторинг угрозы новых обрушений». В настоящее время более 400 спасателей продолжают круглосуточные работы, несмотря на осложняющие ситуацию повторные дожди. Параллельно специалисты проводят ДНК-экспертизы для идентификации обнаруженных тел.

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