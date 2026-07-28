В Пионерском 20-летний вандал набил фонарей на 55 тысяч рублей

В Пионерском привлекли к ответственности 20-летнего местного жителя, разбившего городские фонари. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
«Предварительно установлено, что в ночное время 20-летний местный житель, находясь на территории зоны отдыха по улице Портовой, несколько раз ударил руками и ногами по двум осветительным торшерам. В результате противоправных действий муниципальному имуществу был причинен ущерб на сумму свыше 55 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Факт повреждения объектов благоустройства был зафиксирован камерами аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На основании полученных данных сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». По части 1 статьи 214 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.
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