В Пионерском 20-летний вандал набил фонарей на 55 тысяч рублей

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». По части 1 статьи 214 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.