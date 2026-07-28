В Крыму мошенник выманил у доверчивых покупателей авто 6 миллионов рублей

«Обвиняемый в апреле текущего года под предлогом оказания содействия в приобретении автомобилей получил от двух потерпевших более 5,9 млн рублей. Не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства он присвоил и распорядился ими по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.