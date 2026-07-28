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В Крыму мошенник выманил у доверчивых покупателей авто 6 миллионов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл — РИА Новости Крым. В Симферополе перед судом предстанет мужчина, который выманил у двух крымчан около шести миллионов рублей якобы за оказание содействия в покупке автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Источник: Прокуратура Крыма

«Обвиняемый в апреле текущего года под предлогом оказания содействия в приобретении автомобилей получил от двух потерпевших более 5,9 млн рублей. Не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства он присвоил и распорядился ими по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело в отношении обвиняемого рассмотрит Киевский районный суд Симферополя.

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