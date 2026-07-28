При ударе беспилотников ВСУ по Керчи пострадали шесть человек

Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали в результате атак украинских беспилотников на Керчь. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
По данным властей, один из беспилотников ударил по частному жилому дому, в результате чего ранения получила семья из четырех человек.
«Враг атаковал беспилотником частное домовладение в Керчи. Пострадала целая семья. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы», — сообщил Крючков в своем Telegram-канале.
Еще два человека получили ранения при падении и детонации вражеских БПЛА на одной из улиц города.
Как уточняет помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева, четверо взрослых получили осколочные ранения средней степени тяжести и были госпитализированы в стационар, еще двум гражданам помощь оказали амбулаторно. Самые тяжелые травмы получил девятилетний мальчик, и его состояние оценивается как крайне тяжелое.