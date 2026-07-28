Прокуратура следит за соблюдением прав пострадавших от атаки ВСУ на Керчь

По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова ведется контроль за соблюдением прав пострадавших после удара ВСУ по Керчи.
Для быстрого устранения последствий произошедшего налажено сотрудничество со всеми ведомствами. Прокуратура также принимает звонки по горячей линии: +7 978 986 50 76.
Напомним, в результате удара по городу ранено шесть человек. Пострадал 9-летний мальчик. Он находится в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше