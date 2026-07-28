Мошенники украли у замгендиректора из Воронежской области более 15 млн рублей

За минувшие сутки от действий киберпреступников пострадали восемь жителей области. Суммарный ущерб — более 20 миллионов рублей. Одной из жертв стала 72-летняя заместитель генерального директора из Борисоглебска. Об этом 28 июля рассказали в ГУ МВД по региону.