Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Городище утонул отдыхавший на дамбе девятиклассник

В Городище отдыхавший на дамбе девятиклассник утонул на глазах своих приятелей.

В Городище отдыхавший на дамбе девятиклассник утонул на глазах своих приятелей.

Трагедия в рабочем поселке произошла в воскресенье, 26 июля. Жаркий выходной день не предвещал никакой беды — компания подростков спокойно купалась в водоеме, пока один из них не вынырнул из воды.

— Юноша, который недавно закончил девятый класс, ушел под воду. Когда ребята достали его на берег, он был уже мертв, — сообщил информированный источник ИА «Высота 102». — Пляж, на котором находились подростки, не был предназначен для купания.

Пока жители Городище приходит в себя после происшествия, в СУ СК России по Волгоградской области проводят процессуальную проверку, устанавливая все обстоятельства ЧП.

Трагедии на воде начались с приходом по-настоящему жаркой погоды. В июле в Тракторозаводском районе погиб 10-летний школьник — отдыхая на берегу с родителями, мальчик зашел в воду и утонул во время игры.

Фото Павла Мирошкина.