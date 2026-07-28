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Банк России отметил резкое снижение поддельных купюр в Прикамье

Среди фальшивое преобладают банкноты в 1 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Банк России отметил резкое снижение фальшивых банкнот, выявленных на территории Прикамья с января по июнь этого года. В банковской системе региона обнаружили всего восемь поддельных купюр. В первом полугодии 2025 года их оказалось 14.

Количество фальшивок номиналом в 5 000 ₽ сократилось в пять раз с 10 до двух, в 1 000 тыс. руб. — увеличилось в трех до пяти. В кредитной организации региона также обнаружили одну фальшивую 50-рублевую купюру.

В Пермском отделении Уральского ГУ Банка России резкое сокращение фальшивок связывают с постоянным усовершенствованием защитного комплекса купюр.