В аэропорту Екатеринбурга рассказали о ЧП с инвалидом

«Аэропорт проводит внутреннюю проверку. Предварительно установлено, что при регистрации пассажирам была предложена специальная помощь. Пассажир и его сопровождающий запросили поддержку только на этапе посадки на рейс. К выходу на посадку вместе с перронным автобусом был направлен амбулифт, а агент по обслуживанию маломобильных пассажиров — в зал ожидания вылета», — объяснили в пресс-службе аэропорта «Кольцово».