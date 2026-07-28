В Александровске объявили срочный сбор на поиски 73-летнего мужчины

Поисковый отряд «Регион59» объявил срочный сбор добровольцев на поиски 73-летнего Виктора Васильевича Зубова.
Место сбора: Александровск, ул. Халтурина, д. 1. «Поиск: город, лес. Одежда по погоде, светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк», — предупредили поисковики добровольцев.
Пожилой мужчина бесследно исчез утром 28 июля. Волонтеры подчеркивают, что пропавший пенсионер остро нуждается в неотложной медицинской помощи.
По официальной информации, мужчина ушел из дома около 11:00 часов дня. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Зона поисков включает городские кварталы и прилегающий лесной массив.
На вид пропавшему пенсионеру 73−75 лет, его рост составляет 167−174 сантиметра, мужчина худощавого телосложения, имеет короткую стрижку. В день исчезновения Виктор Зубов был одет в кепку серого цвета, черную футболку с рисунком, серые штаны и черные сандалии.
Всех, кто готов прямо сейчас присоединиться к поискам или располагает любой информацией о местонахождении Виктора Зубова, просят незамедлительно связаться с координаторами отряда по телефону 8−912−880−41−60 или позвонить по номерам экстренных служб 102 и 112.