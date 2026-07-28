В Александровске объявили срочный сбор на поиски 73-летнего мужчины

Всех, кто готов прямо сейчас присоединиться к поискам или располагает любой информацией о местонахождении Виктора Зубова, просят незамедлительно связаться с координаторами отряда по телефону 8−912−880−41−60 или позвонить по номерам экстренных служб 102 и 112.