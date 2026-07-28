В Сочи дело о смертельном отравлении чачей вернули в прокуратуру

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Адлере в августе 2025 года. Первая информация поступила в полицию 2 августа: в больнице скончалась пожилая жительница Московской области, которая приехала в Сочи к родственникам; семья отправилась на пикник, купив бутылку чачи на рынке «Казачий». Затем в правоохранительные органы стали поступать сообщения о похожих случаях из других регионов России: отдыхающие увозили домой приобретенную в Адлере чачу, после употребления которой происходили тяжелые отравления. Органы следствия не уточняют количество погибших, в нескольких опубликованных судебных актах о продлении меры пресечения фигурантам упоминаются разные данные — от 14 до 17 человек, а также три случая вреда здоровью.