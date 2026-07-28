В воронежском Калаче осудили 18-летнего парня за секс с 15-летней школьницей

Как установил суд, летом 2025 года школьница начала встречаться с фигурантом, и родители девушки знали об этих отношениях. В январе 2026 года юноша, достоверно зная о возрасте возлюбленной (ей было 15 лет), вступил с ней в интимную связь. Девушка не была против. Однако ее мать обратилась в прокуратуру. Прокурор Калачеевского района подал иск о взыскании с молодого человека 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу девушки.