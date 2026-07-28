Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на перекрестке Кошевого и Карамзина в Калининграде

В Калининграде во вторник, 28 июля, произошло смертельное ДТП на перекрестке улиц Карамзина и Олега Кошевого, в котором погибла 85-летняя пассажирка одного из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, ДТП произошло в 15:06 на регулируемом перекрестке. Водитель «Пежо» при повороте налево не уступила дорогу автомобилю «Тойота», который двигался во встречном направлении.
«В результате ДТП пассажир (1941 г. р.) автомобиля “Пежо” скончалась на месте. Водитель (1989 г. р.) и пассажир (1979 г. р.) автомобиля “Пежо”, а также водитель автомобиля “Тойота” (2004 г. р.) направлены в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Окончательное решение и юридическая оценка действиям водителей будут даны по результатам полной проверки.
Видео: Госавтоинспекция по Калининградской области.