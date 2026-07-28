В Одессе взорвали второй автомобиль за день

В Одессе взорвался второй автомобиль за день. Видео © Telegram / Одесса INFO.
Ранее в сети появились кадры с места происшествия: на них видно искорежённый автомобиль и человека в крови на переднем сиденье. Детали уточняются.
Тем временем стала известна цель первого подрыва авто в Одессе: им являлся старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба Командования ВМС ВС Украины Вячеслав Сазонов. В результате покушения он выжил.
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