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В Одессе взорвали второй автомобиль за день

Украинские Telegram-каналы сообщают о втором за день подрыве автомобиля в Одессе. По предварительным данным, есть погибший.

Источник: Life.ru

В Одессе взорвался второй автомобиль за день. Видео © Telegram / Одесса INFO.

Ранее в сети появились кадры с места происшествия: на них видно искорежённый автомобиль и человека в крови на переднем сиденье. Детали уточняются.

Тем временем стала известна цель первого подрыва авто в Одессе: им являлся старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба Командования ВМС ВС Украины Вячеслав Сазонов. В результате покушения он выжил.

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