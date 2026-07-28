Одного из участников избиения ученого Зезина доставили к следователю

Следователи установили личности всех участников избиения 67-летнего ученого Никиты Зезина, который позднее скончался в больнице. Кроме того, одного из фигурантов задержали и доставили к следователю. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в следственном управлении СК России по Свердловской области.
— В Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела следователи выясняют обстоятельства избиения местного жителя и причины его смерти. Следователями установлены личности всех участников инцидента, один из которых доставлен к следователю для проведения необходимых следственный действий и дачи надлежащей правовой оценки содеянному, — говорится в сообщении.
В рамках расследования правоохранители провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением. В данный момент следователи допрашивают свидетелей, передает сайт ведомства.
Никита Зезин объяснял, что увидел маленьких детей, которые застряли на квадроциклах в поле, без сопровождения взрослых и решил отвезти их в город, после чего передать родителям. Об этом он лично сообщил по телефону отцу одного из мальчиков и договорился о встрече с ним. Но приехавшие на место мужчины избили исследователя и его заместителя без объяснения причин. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.