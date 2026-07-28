Одного из участников избиения ученого Зезина доставили к следователю

Никита Зезин объяснял, что увидел маленьких детей, которые застряли на квадроциклах в поле, без сопровождения взрослых и решил отвезти их в город, после чего передать родителям. Об этом он лично сообщил по телефону отцу одного из мальчиков и договорился о встрече с ним. Но приехавшие на место мужчины избили исследователя и его заместителя без объяснения причин. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.