Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одного из участников избиения ученого Зезина доставили к следователю

Следователи установили личности всех участников избиения 67-летнего ученого Никиты Зезина, который позднее скончался в больнице. Кроме того, одного из фигурантов задержали и доставили к следователю. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в следственном управлении СК России по Свердловской области.

Следователи установили личности всех участников избиения 67-летнего ученого Никиты Зезина, который позднее скончался в больнице. Кроме того, одного из фигурантов задержали и доставили к следователю. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в следственном управлении СК России по Свердловской области.

— В Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела следователи выясняют обстоятельства избиения местного жителя и причины его смерти. Следователями установлены личности всех участников инцидента, один из которых доставлен к следователю для проведения необходимых следственный действий и дачи надлежащей правовой оценки содеянному, — говорится в сообщении.

В рамках расследования правоохранители провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением. В данный момент следователи допрашивают свидетелей, передает сайт ведомства.

Никита Зезин объяснял, что увидел маленьких детей, которые застряли на квадроциклах в поле, без сопровождения взрослых и решил отвезти их в город, после чего передать родителям. Об этом он лично сообщил по телефону отцу одного из мальчиков и договорился о встрече с ним. Но приехавшие на место мужчины избили исследователя и его заместителя без объяснения причин. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.