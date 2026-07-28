В Кольцово пассажиру с «хрустальными костями» пришлось ползти по трапу на руках

Молодой человек, страдающий так называемой хрустальной болезнью, совершал свой первый в жизни перелёт из Екатеринбурга в Москву рейсом «Уральских авиалиний». Весь процесс он сопровождал съёмкой для публикации в своём личном блоге. Во время регистрации ему и сопровождающему другу пообещали, что у трапа их встретит специальный помощник. Однако к моменту посадки сотрудника на месте не оказалось. Илье пришлось в буквальном смысле ползком преодолевать подъём на борт. Помощь подоспела только от бортпроводниц, когда он уже оказался в салоне.