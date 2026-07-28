Под Волгоградом хозяина турбазы осудили за смерть подростка

Напомним, как ранее сообщало информагентство, в день своей гибели 16-летний Денис Весов вместе с другом пошли купаться на ерик Верблюд на территорию базы отдыха, принадлежащей ООО «Сапфир». Подросток собирался поступать в Астраханское суворовское военное училище МВД России и даже прошел медицинское обследование для этого. Вначале родные думали, что он умер или от сердечного приступа, или от тромба. Однако вскрытие показало, что 16-летний подросток скончался от поражения электротоком.