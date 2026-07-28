Девушка в Королеве обвинила полицейского в избиении и угрозах изнасилования

По словам потерпевшей, пока они поднимались по лестнице, сотрудник бросал ее об стены и грубо толкал на ступеньки. Когда девушка упала, мужчина придавил ее всем телом. Она утверждает, что в этот момент полицейский отпускал грязные комментарии и говорил, что может сделать с ней все что угодно, вплоть до изнасилования. Перед подъемом на второй этаж он силой швырнул ее, в результате чего она ударилась спиной и головой об стену.