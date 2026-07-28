Девушка в Королеве обвинила полицейского в избиении и угрозах изнасилования

Девушка в подмосковном Королеве обвинила сотрудника местного отделения полиции в избиении и угрозах изнасилования после задержания. Руководство Главного управления МВД по Московской области назначило служебную проверку. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило издание «Коммерсантъ».
Инцидент, по данным СМИ, произошел вечером 24 июля. Девушка возвращалась с тренировки и зашла за продуктами в магазин на Большой Комитетской улице. На кассе самообслуживания у нее не получилось пробить упаковку огурцов, и она обратилась за помощью к кассиру. Сотрудница магазина в ответ на это потребовала открыть сумку, заподозрив покупательницу в краже алкоголя.
Девушка отказалась это делать, предложив проверить записи с камер видеонаблюдения. После этого директор магазина вызвала полицию. Сама девушка позвонила в службу «112», сообщила, что ее удерживают против воли, а затем написала родителям. Приехавшие на вызов двое полицейских, не предъявив служебные удостоверения, скрутили девушку и посадили в служебный автомобиль.
Пострадавшая заявила, что в машине сотрудники правоохранительных органов начали ее оскорблять, называя проституткой и «малолетней дурой». Девушку доставили в Болшевский отдел полиции, где провели досмотр ее вещей, в которых якобы украденных продуктов не оказалось. Девушку ненадолго поместили в изолятор временного содержания, после чего полицейский, представившийся капитаном, повел ее на второй этаж для написания объяснительной.
По словам потерпевшей, пока они поднимались по лестнице, сотрудник бросал ее об стены и грубо толкал на ступеньки. Когда девушка упала, мужчина придавил ее всем телом. Она утверждает, что в этот момент полицейский отпускал грязные комментарии и говорил, что может сделать с ней все что угодно, вплоть до изнасилования. Перед подъемом на второй этаж он силой швырнул ее, в результате чего она ударилась спиной и головой об стену.
Полицейский составил объяснительную, но девушка отказалась ее подписывать, так как в документе не были указаны ее звонок в «112» и отказ силовиков показать удостоверения. Затем сотрудник потребовал снять отпечатки пальцев. После отказа девушки он пригрозил их переломать. В этот момент в отдел прибыли родители пострадавшей. Услышав их крики, полицейский успокоился и разрешил ей написать заявление о насилии в участке.
Когда они спустились вниз, девушке стало плохо: закружилась голова, началась тошнота и затрудненное дыхание. Они вызвали скорую помощь и дождались ее в отделе, несмотря на попытки персонала их выгнать. Пострадавшая отметила, что в этот момент мимо прошел тот самый капитан с улыбкой на лице. Медики диагностировали у нее ушиб мягких тканей головы, ссадины и кровоподтеки. Заявление о произошедшем написала также мать девушки, говорится в публикации.
Ранее правоохранители задержали на юго-востоке столицы капитана полиции, который на протяжении пяти лет получал взятки от работодателей мигрантов.