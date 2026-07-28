Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека пострадали при атаках БПЛА на Белгородскую область

Четыре мирных жителя получили ранения в результате новых атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом рассказали в оперштаб региона.

Источник: Life.ru

В посёлке Политотдельский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель получил множественные осколочные ранения. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.

Ещё трое пострадали при атаке на коммерческий объект в областном центре. Одному из них медики оказали помощь на месте. Мужчину и женщину с акубаротравмами госпитализировали. Информация об их состоянии уточняется.

Повреждения также зафиксированы в Красной Яруге, Шебекине, Борисовском, Грайворонском и Ракитянском округах. Пострадали дома, автобусы, автомобили, предприятие и торговый объект.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали коммерческие объекты, дома и автомобили в Белгородской области. Ранения получили пять человек, часть пострадавших госпитализировали с осколочными и минно-взрывными травмами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше