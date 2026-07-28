Таежники исследовали путь Усольцевых и нашли нечто пугающее

«Отвечая на вопрос, есть ли там, где заблудиться, скажу прямо: да, безусловно. Тропа наверху хоть и промаркирована, но выход на нее совершенно неочевиден. Без точной метки в навигаторе или хотя бы в телефоне вернуться обратно на ту же тропу непросто», — рассказал Кулеш в беседе с aif.ru.