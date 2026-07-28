Таежники исследовали путь Усольцевых и нашли нечто пугающее

Таежник Алексей Кулеш прошел предполагаемым маршрутом пропавшей семьи Усольцевых и заявил, что в этой местности легко заблудиться даже подготовленному туристу. Депутат Законодательного собрания Красноярского края побывал у скалы Буратинка на Кутурчинском Белогорье.
По словам Кулеша, тропа наверху промаркирована. Однако найти выход на нее непросто. Без заранее сохраненной точки в навигаторе турист может потерять направление и не вернуться тем же путем. При этом непосредственно на скалах работают мобильная связь и интернет 4G.
«Отвечая на вопрос, есть ли там, где заблудиться, скажу прямо: да, безусловно. Тропа наверху хоть и промаркирована, но выход на нее совершенно неочевиден. Без точной метки в навигаторе или хотя бы в телефоне вернуться обратно на ту же тропу непросто», — рассказал Кулеш в беседе с aif.ru.
Наиболее опасный участок начинается примерно в двух километрах от скал, где заканчивается маркировка. Местность покрыта огромными каменными глыбами, мхом и лишайником. Между валунами встречаются глубокие ниши и провалы, которые почти не видны из-за высокой травы.
«Путь без тропы невероятно сложен. Это сплошные завалы из огромных сиенитовых глыб, поросшие толстым слоем мха, который скользит под ногой даже в сухую погоду. Все время представлял, каково это — с пятилетним ребенком оказаться там, наверху, когда погода стремительно портится, начинается холодный дождь, переходящий в снег», — отметил походник.
Кулеш предположил, что семья могла попытаться спрятаться от непогоды между камнями. Падение или травма в такой расщелине способны обездвижить человека, а рельеф и растительность скрывают людей и их вещи от поисковиков. По его оценке, потенциальная зона поисков составляет не менее 20−30 квадратных километров.
В июне спасатели и следователи обследовали около тысячи квадратных километров в районе скал Буратинка и Мальвинка. В поисках участвовали около 80 специалистов. В тайге нашли часть палки для скандинавской ходьбы, которую направили на экспертизу. Принадлежность находки семье Усольцевых пока не подтверждена.