ПВО за день сбила 112 украинских БПЛА над регионами России

Ранее беспилотники ВСУ атаковали коммерческие объекты, дома и автомобили в Белгородской области. Ранения получили пять человек, часть пострадавших госпитализировали с осколочными и минно-взрывными травмами.
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