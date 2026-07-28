Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за день сбила 112 украинских БПЛА над регионами России

За период с 08:00 до 20:00 мск 28 июля 2026 года средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали коммерческие объекты, дома и автомобили в Белгородской области. Ранения получили пять человек, часть пострадавших госпитализировали с осколочными и минно-взрывными травмами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше