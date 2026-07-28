Зверски избившие учёных люди написали на них заявление в полицию: что происходит в деле о гибели сотрудника РАН Никиты Зезина

13 июля член-корреспондент РАН Никита Зезин и помощник вывезли пятерых детей 8−10 лет с поля, где их не должно было быть. При попытке доставить их к родителям произошёл конфликт с группой мужчин, которые напали на учёных, применив физическое насилие. Зезин потерял сознание, его помощник также пострадал. 22 июля Зезин скончался от инфаркта. А теперь стало известно, что избившие учёных тоже подали заявление в полицию, пишет «КП-Екатеринбург».
«Одного из нападавших доставили к следователю для проведения необходимых следственных действий и дачи надлежащей правовой оценки содеянному», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Судмедэкспертиза выяснит, связана ли смерть члена-корреспондента РАН Никиты Зезина с нападением. В расследовании участвуют полиция и следственный комитет, сообщил глава регионального управления МВД Валерий Горелых.
«Не исключено, что оперуполномоченные могут применить в своей работе полиграф. Это, возможно, понадобится по той причине, что обе стороны написали соответствующие заявления в полицию», — рассказал Горелых.
Депутат Вячеслав Вегнер заявил, что дети пожаловались на учёного родителям, обвинив его в избиении. Все, кто знал Зезина, считают эти обвинения ложными, однако, именно обвинения детей могли стать причиной конфликта.
Ранее KP.RU сообщил, что СК России возбудил уголовное дело по факту избиения учёного Никиты Зезина.