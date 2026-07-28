Зверски избившие учёных люди написали на них заявление в полицию: что происходит в деле о гибели сотрудника РАН Никиты Зезина

13 июля член-корреспондент РАН Никита Зезин и помощник вывезли пятерых детей 8−10 лет с поля, где их не должно было быть. При попытке доставить их к родителям произошёл конфликт с группой мужчин, которые напали на учёных, применив физическое насилие. Зезин потерял сознание, его помощник также пострадал. 22 июля Зезин скончался от инфаркта. А теперь стало известно, что избившие учёных тоже подали заявление в полицию, пишет «КП-Екатеринбург».