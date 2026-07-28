В Рыбинске спасатели сняли пять человек с остановившегося колеса обозрения. Видео © MAX / ГУ МЧС по Ярославской области.
Люди находились в верхних кабинках аттракциона. Попытки сотрудников парка запустить механизм не увенчались успехом. Для эвакуации были задействованы автолестница с люлькой. Все пятеро пострадавших сняты с высоты, в результате происшествия никто не пострадал. Причины остановки колеса обозрения выясняются.
«В результате спасательных работ было спасено пять человек. Из кабинки, находящейся на высоте около 12−15 метров над землёй, была спасена пожилая женщина», — говорится в сообщении МЧС.
В спасательной операции принимали участие 13 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.
Ранее сообщалось, что порыв ветра подхватил надувной батут с находившимися внутри детьми на севере Таджикистана, один ребёнок погиб. Травмы получили шестеро детей. Десятилетний ребёнок скончался в больнице, ещё пятерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
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