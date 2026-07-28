«На фронт, курва»: Начальник-поляк накинулся на украинца в Кракове

Другие обстоятельства произошедшего и информация о состоянии пострадавшего пока не раскрываются. Полиция Кракова возбудила уголовное дело. Инцидент произошёл на фоне участившихся сообщений о нападениях на украинцев в Польше. Поводом для агрессии нередко становятся акцент, национальность или разговор на родном языке.