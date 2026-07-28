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«На фронт, курва»: Начальник-поляк накинулся на украинца в Кракове

Новый конфликт на национальной почве с участием гражданина Украины произошёл в польском Кракове. Местный рабочий оскорбил мужчину, после чего напал на него. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

В Кракове завели дело после нападения поляка на украинца. Видео © Telegram/ Политика Страны.

«На фронт, курва. Путин ждёт тебя!» — заявил агрессор во время ссоры. Запись инцидента распространилась в социальных сетях.

Другие обстоятельства произошедшего и информация о состоянии пострадавшего пока не раскрываются. Полиция Кракова возбудила уголовное дело. Инцидент произошёл на фоне участившихся сообщений о нападениях на украинцев в Польше. Поводом для агрессии нередко становятся акцент, национальность или разговор на родном языке.

Ранее премьер Польши Дональд Туск призвал объявить решительную борьбу с насилием после серии нападений на украинцев. Он обвинил некоторых политиков в том, что их заявления дают радикалам моральное оправдание для агрессии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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