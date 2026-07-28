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СК сообщил о четырёх новых жертвах в деле о похищениях в Москве

Ещё четыре девушки признали в осуждённых мужчинах своих предполагаемых похитителей. Новые жертвы появились после того, как фотографии фигурантов опубликовали СМИ. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК по столице.

Источник: Life.ru

По версии следствия, злоумышленники силой сажали женщин в автомобили, угрожали им и требовали передать деньги. После получения средств пленниц отпускали. Ранее суд доказал причастность мужчин к девяти подобным эпизодам. Общая сумма похищенного превысила 750 тысяч рублей.

После освещения дела в прессе ещё четыре пострадавшие обратились к правоохранителям. Они рассказали о схожих нападениях и опознали фигурантов по снимкам. Следователи считают, что в рамках новых эпизодов обвиняемые забрали у девушек более 400 тысяч рублей. Таким образом, число предполагаемых жертв выросло до 13.

Осуждённых в ближайшее время этапируют в Москву. С ними проведут следственные действия, после чего мужчинам предъявят обвинения по новым эпизодам.

Ранее двух жительниц Мурманска арестовали за похищение 13-летней дочери предпринимателя. Женщины затолкали школьницу в арендованную машину, связали и потребовали у её отца выкуп в размере 25 миллионов рублей.

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