СК сообщил о четырёх новых жертвах в деле о похищениях в Москве

После освещения дела в прессе ещё четыре пострадавшие обратились к правоохранителям. Они рассказали о схожих нападениях и опознали фигурантов по снимкам. Следователи считают, что в рамках новых эпизодов обвиняемые забрали у девушек более 400 тысяч рублей. Таким образом, число предполагаемых жертв выросло до 13.