Постоялец отеля в Германии найден мертвым: знакомого ищут за удушение

Семья жертвы помогла правоохранителям выйти на след предполагаемого преступника. Личность подозреваемого установлена, в настоящее время он находится в розыске. Полиция обратилась к властям страны его пребывания с требованием об экстрадиции для проведения суда на территории Германии.