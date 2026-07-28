Постоялец отеля в Германии найден мертвым: знакомого ищут за удушение

В немецком городе Рес в гостиничном номере обнаружено тело 35-летнего гражданина Нидерландов. По данным Bild, мужчина снял комнату и пригласил к себе знакомого, после чего был лишен жизни.
Инцидент произошел 26 июля. Когда постоялец не сдал ключи в установленный срок выселения, персонал отеля вскрыл дверь и нашел его бездыханным. Прибывшие полицейские установили, что смерть наступила в результате удушения, а к происшествию причастен 42-летний соотечественник погибшего.
Семья жертвы помогла правоохранителям выйти на след предполагаемого преступника. Личность подозреваемого установлена, в настоящее время он находится в розыске. Полиция обратилась к властям страны его пребывания с требованием об экстрадиции для проведения суда на территории Германии.
Подозреваемый остается на свободе. Мотивы и обстоятельства произошедшего выясняются.
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