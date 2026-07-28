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«Эта трагедия — не просто бытовой конфликт»: В Госдуме призвали Бастрыкина провести проверку гибели ученого в Екатеринбурге

Депутат Сидякин запросил у СК проверку после избиения ученого в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы, глава ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести федеральную проверку по факту гибели в результате жесткого избиения ученого РАН в Екатеринбурге.

Он отметил, что в Екатеринбурге от рук бандитов, прикрывающихся родительскими чувствами, погиб выдающийся ученый, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин.

«Эта трагедия — не просто бытовой конфликт. Это настоящий вызов обществу, наглядный пример дикости и правового нигилизма», — написал политик.

По словам парламентария, он потребовал СК разобраться по факту вопиющей бойни, а также запросил федеральную проверку о деятельности «ОПГ в спортивных костюмах на внедорожниках». Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона, заключил Сидякин.

Как писал сайт KP.RU, 22 июля в Екатеринбурге скончался 68-летний директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никита Зезин. Сообщалось, что 13 июля директор Центра и его заместитель Александр Шанин заметили на опытных полях в поселке Исток группу детей 8−10 лет на квадроциклах, застрявших в грязи. Зезин предложил подвезти их до выхода с частной территории и попросил позвонить родителям. Затем к институту подъехали четыре джипа, из которых вышли мужчины, они избили Зезина и Шанина. 22 июля член-корреспондент РАН скончался от инфаркта.

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