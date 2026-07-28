«Эта трагедия — не просто бытовой конфликт»: В Госдуме призвали Бастрыкина провести проверку гибели ученого в Екатеринбурге

Как писал сайт KP.RU, 22 июля в Екатеринбурге скончался 68-летний директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никита Зезин. Сообщалось, что 13 июля директор Центра и его заместитель Александр Шанин заметили на опытных полях в поселке Исток группу детей 8−10 лет на квадроциклах, застрявших в грязи. Зезин предложил подвезти их до выхода с частной территории и попросил позвонить родителям. Затем к институту подъехали четыре джипа, из которых вышли мужчины, они избили Зезина и Шанина. 22 июля член-корреспондент РАН скончался от инфаркта.