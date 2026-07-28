Пёс выжил под завалами в Венесуэле, проведя там 29 дней

В Венесуэле спасателями был обнаружен под обломками здания пудель по кличке Бейли, который провел под завалами 29 дней. Животное выжило после двойного землетрясения, унесшего жизни более 5,4 тыс. человек, сообщает портал Need To Know.
Собака находилась под бетонными перекрытиями рядом с телом своей погибшей хозяйки. Когда спасатели нашли питомца едва двигавшимся, он лежал свернувшись калачиком. После извлечения пуделю оказали ветеринарную помощь, затем его передали родственникам погибшей женщины.
Как пишет Need To Know, в семье остались 11-летняя Виктория и ее отец Хайро, которые сами пережили катастрофу и сейчас живут в приюте. Девочка ведет страницы в соцсетях, где недавно опубликовала видео о том, как Бейли постепенно восстанавливается и набирается сил.
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